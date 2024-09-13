حكومة نتنياهو تعترف بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة +فيديو

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على عكس ما يوحي به هذا المشهد، فإن عاما تقريبا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكل هذا التدمير والقتل، لم يضعف حركة حماس، ليس فقط على المستوى العسكري، بل على المستوى الإداري أيضا.

هذا الأمر اعترفت به حكومة الاحتلال الإسرائيلي صراحة، حيث كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن حكومة بنيامين نتيناهو أبلغت المحكمة العليا أن حركة حماس ما زالت تحكم في قطاع غزة، بعد مرور نحو عام من العدوان الإسرائيلي.

حكومة الاحتلال أضافت في إفادتها للمحكمة العليا أن حركة حماس تعود وتعمل في المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال، وتعمل بسرعة على إعادة بناء قوتها في تلك المناطق، مضيفة أن جيش الاحتلال يواجه مقاومة مسلحة في القطاع من تحت الأرض ومن فوقها.

هذا الاعتراف يصادق رسميا على فشل العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ نحو عام، ويكشف زيف الانتصارات الوهمية التي ساقتها وتسوقها حكومة نتنياهو منذ البداية.

وما يؤكد هذا الفشل، ما كشفته وكالة بلومبيرغ الأميركية بان جيش الاحتلال يعاني من نقص في الجنود، وأن كيان الاحتلال يعاني في سياق تعزيز قوات الجيش، في ظل رفض الكثيرين الالتحاق بجبهات القتال في غزة.

وفي هذا السياق، تكشف الأرقام أن أسباب هذه الأزمة تعود إلى الآثار المدمرة لما يواجهه الجنود في غزة. حيث يتوقع جهاز الأمن الإسرائيلي أن يرتفع عدد الجنود المصابين بأزمات نفسية حادة بنسبة مئة واثنين وسبعين بالمئة حتى العام ألفين وثلاثين. فيما كشفت دائرة تأهيل الجنود أنها تعتني بحوالي أحد عشر ألف جندي يعانون من أزمات نفسية. هذا الواقع ينعكس في رفع ميزانية دائرة تأهيل الجنود حوالي ثلاثة أضعاف في السنوات الست القادمة، ورفع ميزانية عائلات الجنود القتلى أكثر من ضعفين العام المقبل.

العدوان_على_غزة

حكومة نتنياهو: حركة حماس ما تزال تحكم في القطاع بعد نحو عام من العدوان

حماس تعمل على إعادة بناء قوتها في المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يعاني نقصا في الجنود و 11 ألف جندي يعانون من أزمات نفسية