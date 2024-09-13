"هآرتس": آلاف اليهود يغادرون 'إسرائيل' دون عودة +فيديو

العالم - خاص العالم

ينهار بلد الاحلام الموعود فيغادرون دون رجعة هذا ما كشفته صحيفة 'هآرتس' العبرية الخاصة.

الصحيفة قالت في تقرير لها ان عدد اليهود الذين يغادرون الكيان منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ازداد بشكل ملحوظ، بحثا عن أماكن أكثر أمانا، واصفة ذلك بالعودة إلى التِّيهِ من جديد. وأرجعت الصحيفة السبب الى استمرار العدوان على غزة إضافة إلى ما وصفوه بتراجع الديمقراطية.

وذكرت الصحيفة ان عشرات الآلاف من اليهود داخل الكيان وخارجه غادروا بحثا عن وطن جديد، على أمل أن يكون أكثر أمانا، وأن منهم من قام ببيع جميع ما يملك وغادر الى بلد اخر دون هدف واضح في الاستقرار او العودة.

واشار التقرير الى ان بعض المغادرين يعتبر أن الانتخابات الأخيرة والاحتجاجات ضد الانقلاب القضائي شكل 'نقطة الانهيار' بالنسبة له، وأن العديد منهم عبر عن سخطه إزاء تهميش القضايا الجوهرية التي تظاهر اليساريون داخل الكيان من أجلها

وشهد العام الماضي، قبل بدء العدوان على غزة تظاهرات حاشدة في مختلف مناطق الكيان احتجاجا على خطة اطلق عليها اسم 'إصلاح القضاء'، حاولت حكومة بنيامين نتنياهو من خلالها تقليص دور السلطة القضائية لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما وصفته المعارضة بـ'الانقلاب السلطوي'.