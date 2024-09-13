الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

رشقة صاروخية كبيرة من لبنان باتجاه الجولان المحتل دون تفعيل صفارات الإنذار

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :