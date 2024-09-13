زيارة بزشكيان للبصرة.. الرسائل والدلالات

العالم - بانوراما

وشارك بزشكيان في اجتماع لنخب ووجهاء ورؤساء عشائر البصرة شدد فيه على ضرورة الوحدة وتجنب الخلافات، داعيا إلى مزيد من الترابط بين مختلف شرائح البلدين. كما ورأى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي لم يكن ليتجرأ على ما يقوم به من جرائم لو كانت هناك حالة من التآزر بين المسلمين. وتفقد بزشكيان الموانئ التجارية والنفطية في المدينة ومشروع إنشاء خط سكة حديد الشلامجة – البصرة. ويعد بزشكيان أول رئيس إيراني يزور البصرة منذ نحو قرن.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: كشف مصادر إسرائيلية أن حكومة الاحتلال اعترفت بأن حركة حماس ما زالت تحكم قطاع غزة بعد نحو عام من العدوان. وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن حكومة بنيامين نتنياهو أبلغت المحكمة العليا أن حركة حماس ما زالت موجودة بقوة في غزة، وأن جيش الاحتلال يواجه مقاومة تحت الأرض وفوقها في القطاع.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.