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مصادر لبنانية: قصف مدفعي يستهدف اطراف بلدتي مروحين والبستان

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

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