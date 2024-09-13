شاهد.. الاحتلال الاسرائيلي يشدد قصفه على مناطق قطاع غزة

العالم - مراسلون

واشار مراسلنا الى انه في الساعة الاخيرة ازداد القصف المدفعي في المناطق الشمالية الشرقية لمخيم النصيرات تحديدا في منطقة الدعوة، بالاضافة الى المناطق الغربية الشمالية لمنطقة جسر وادي غزة ومنطقة الزهراء والمغراقة ، حيث يتواصل القصف واطلاق النار من طائرات المروحية والكواد كابتر على كل من يتحرك في هذه المناطق.

وتابع ان 19 شهيدا ارتقوا في مخيم النصيرات وباقي مناطق القطاع منذ ساعات الصباح الاولى لليوم، مشيرا الى ان جيش الاحتلال الاسرائيلي يستهدف منازل المدنيين.

هذا وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر إلى أكثر من واحد وأربعين ألف شهيد، وخمسة وتسعين ألف مصاب، جلهم من النساء والأطفال.

فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة أن أربعة وسبعين بالمئة من الأدوية المنقذة للحياة غير متوفرة في القطاع، في حين وصفت منظمة أطباء بلاحدود الوضع الإنساني والصحي في القطاع بأنه كارثي.

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