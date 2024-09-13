الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤
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الخارجية الايرانية تعتبر ادعاءات الاتحاد الاوربي ببيع طهران صواريخ بالستية الى موسكو ادعاءات عارية عن الصحة

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

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