شاهد.. حزب الله يدخل أهدافا جديدة للاحتلال لبنك نيرانه

العالم - خاص العالم

تجديدا لبنك الأهداف في شمال فلسطين المحتلة، ادخلت المقاومة الاسلامية في لبنان أهدافا جديدة إلى مدى نيرانها التي لا تزال تطال المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية في الشمال. أهداف يكرر حزب الله استهدافها مثل موقع بركة ريشا التي استهدف الحزب تجمعا من جنود الاحتلال فيه؛ وكذلك موقعي بياض بليدا والمرج وثكنة زبدين في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة. وأهداف جديدة أدخلها الحزب ضمن بنك أهدافه ردا على على ‌‌‏المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في بلدة كفرجوز الجنوبية.

حزب الله اعلن استهداف ‏القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي الاسرائيلي في الشمال، والتابعة لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا ب‏صواريخ الكاتيوشا. كما استهدف بِأسراب ‏المسيرات الإنقضاضية قاعدة فيلون ‏جنوب شرق مدينة صفد المحتلة؛ القاعدة التي تضم مقر ألوية الفرقة مئتين وعشرة ومخازنها في المنطقة الشمالية، مستهدفا فيها أماكن تموضع ‌‏واستقرار ضباطها وجنودها، مؤكدا سقوط إصابات بينهم.

صحيفة معاريف العبرية، اعتبرت أن حزب الله قام بتوسيع المنطقة الأمنية التي أنشأها شمال فلسطين المحتلة، مدخلا روش بينا ونهاريا بالكامل في نطاق الحرب، وأنه سيستمر في التوجه جنوبا. الأمر الذي أكده رئيس مجلس الجليل الأعلى الإقليمي، والذي اعتبر أن الاحتلال نقل فعليا الحدود الشمالية مسافة أربعين كيلومترًا إلى الجنوب، مهاجما كل من نتنياهو وغالانت ووصف تصريحاتهما بأنها لا معنى لها.

وردا على عمليات حزب الله في الشمال، وهربا من الضغط الذي تعيشه القيادة السياسية والعسكرية لدى الاحتلال، نتيجة وضع الشمال المتأزم امنيا وعسكريا؛ استهدف جيش الاحتلال بنيران مدفعيته وطيرانه الحربي والمسير، كل من بلدة الأحمدية الجنوبية والتي أدت إلى استشهاد شخص وجرح آخرين وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، وكذلك بلدة عيتا الشعب ومدينة بنت جبيل وأطراف بلدة يارون وعلما الشعب.