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شهداء وجرحى في استهداف الاحتلال منزلا غرب المخيم الجديد بالنصيرات

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

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