تعقيب على زيارة الرئيس بزشكيان إلى العراق

العالم - العراق

إذن من المفيد أن يكون الكلام عمّا يمكن تسجيله عن هذه الزيارة، من المميزات التي جاء الرئيس الزائر بها مع نفسه ونَفَسَهِ الإصلاحية.

إنها زيارة دولة بإمتياز، هذا النهج الذي تعامل به بزيشكيان مع العراق وتوقيع الاتفاقيات ببروتوكول رسمي كامل، قد يخرج العلاقة بين البلدين من نوع الروابط الجانبية والحزبية، أو الاعتماد على الأشخاص النافذين داخل الحكومة لتوجيه عمل مؤسسات الدولة، يغلق هذا النهج النوافذ غير الشرعية ويأخذ بها الى علاقة ندية كاملة بين دولتين بسيادة كاملة تفهمان حقوق الجار والأعراف الدبلوماسية، هذه وإن كانت لإيران فائدة كبرى لكن للعراق أكثر، لتصويرها أمام العالم لا سيما العربي المتآخمة على قدرة العراق في التعامل الندي وممارسة السيادة.

البعد الشعبي الذي كان واضحاً في الزيارة، أي الحضور في كامل الجسد السياسي والشعبي والديني في لقاءاته مع الطبقات والشرائح المتنوعة، وهو تعامل يعتمد على الجانب العاطفي أكثر منه على الجانب المصلحي، وحتى لو كان المقياس هو المصلحة لكن التأثير يكون في الروح والعاطفة، ومنهما ينعكس على المصلحة السياسية، من يقرأ كتابات ومذكرات المسؤولين الإيرانيين من التيار المعروف بالاصلاحي، يلحظ أنهم كانوا يريدون تأسيس هذا النوع من العلاقات مع دول الجوار من أيام الرئيس محمد خاتمي، التعامل الودي العقلاني القائم على الاحترام أولاً ثم التقدير المصلحي ثانياً، لكن الاحداث كانت موجاتها أعنف من أن يطقيها خاتمي ومن كان حوله لإجراء تلك التغييرات نظراً الى موازين القوى الداخلية، والاختلاف في الرؤى والتقييم، لكن الذي يبان هو أن الامر قد حصل فيه التغيير بما يكفي لخطوات من هذا النوع، هذه الروحية تشكل بداية لافتة لمنافسة السياسة التركية المتميزة بالعقلانية والمصلحية في المنطقة.

إن البساطة التي تميز بها الرئيس مسعود بزيشكيان والنغمة التي تحدث بها الى الشعوب العراقية، رسم لنفسه خطاً لنسج العلاقات الشخصية التي تنعكس بدورها على العلاقة بين العراق وايران، تعامل مع الشرائح السياسية والمجتمعية بشكل عفوي من دون تشنج، أو استصحاب التاريخ أو حجم الدولة وتاثيرها في المنطقة، هو كان قريباً في سلوكياته الى الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني، تفعيل البعد الإنساني قبل البعد السياسي الجاف، ربما هذه تعود الى البيئة التي تربى فيها، وأخذ منها لبنات التربية والتكوين النفسي، وقد تشكل هذه النقطة تحدياً للرئيس التركي رجب طيب ارودغان، أردوغان يتميز بهذه الصفة، حتى انه كان يصحب زوجته في زياراته الى دول الجوار لإنشاء علاقات عائلية ثم توظيفها في العلاقات الرسمية بما ينعكس على مصلحة الدولة.

زيارته الى إقليم كوردستان، فهو الرئيس الإيراني الأول في التاريخ القديم والحديث يزور إقليم كوردستان، وهو الرئيس الأول في التاريخ القديم والحديث يتحدث لغة كوردية طليقة من كل ما يعيبها، وقد بنى بحديثه باللغة الكوردية جسراً مع عموم الشعب الكوردي، ليس مع السياسيين كمجاملة دبلوماسية، وإنما مع الجماهير الكوردية في الدول لأربع، لكنه يحمله ثقلاً كبيراً متعلق بالحقوق القومية للشعب الكوردي في إيران، ومعاجلة نقاط الخلل في العلاقة بين أربيل وطهران، في هذه النقطة تفوق بزيشكيان على الرئيس التركي الذي يتردد على أربيل في عدة مجالات، منها:

زيارته الى مدينة السليمانية التي بينها وبين تركيا علاقات سيئة، بل إنها أقرب الى الحرب، الطيران مغلق بوجه مطار السليمانية، والمسيرات التركية تقتل بشكل شبه يومي داخل جغرافية محافظة السليمانية.

حديثه للإعلام باللغة الكوردية وإرسال التحيات مرة ومرة الى الشعب الكوردي، من نقاط تفوق بزيشكيان، عندما يتحدث هو بالكوردية ففي تركيا تكافح من أجل الاعتراف والحديث بها، ووزراء كورد في الدولة التركية يتحدثون للإعلام الكوردي خارج تركيا باللغة التركية، إن حديث الرئيس الإيراني مع نظيره العراقي لطيف رشيد في اجتماع مغلق باللغة الكوردية داخل القصر الرئاسي في بغداد يفتح مغاليق القلوب، ويعطي الأريحية للجانبين للتحادث بعيداً عن الرسميات، بمعنى ان الحالة النفسية تتسع لتناول الأمر الحساسة وغير الحساسة من دون حذر، كصديقين حميمين، خاصة أن التكوين النفسي الكوردي للرئيس بزيشكيان هو تكوين اجتماعي أكثر من أن يكون سياسياً، معايير المودة تطغى حينئذ على الحذر والحيطة. وبالتالي رفع الغطاء كل أنواع الغطاء الخفيفة والسميكة عن المسائل المتداولة، وإظهار خبايا الأمور لتكون أشد وضوحاً.

هذه الزيارة نجحت في برنامجها نجاحاً من دون نقص. كما يظهر، لكن التحدي الأكبر هو في الجانب الآخر، ميزان القوى داخل إيران، والنوع المألوف في التعامل مع العراق، العلاقات غير الرسمية القائمة على ممارسة الأبوة والنظر اليه كبلدٍ ضعيف لا يعدو كونه ساحة صراع، وميدان إستثمار.

* شيروان الشميراني

(كاتب ومحلل سياسي)