الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٨:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة اللبنانية: إصابة 13 شخصا في غارة إسرائيلية على بلدة كفررمان جنوب البلاد

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :