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شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال خيمة لنازحين في منطقة العطار بخانيونس

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

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