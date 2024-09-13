الخارجية الأمريكية: ليس لدينا أي نية لنكون طرفا في الصراع الأوكراني

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وقال ميلر في مؤتمر صحفي: "لقد أوضحنا أننا لا ننوي التورط في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك إرسال قواتنا المسلحة إلى هناك".

وتأتي تصريحات الخارجية الأمريكية في وقت تتزايد فيه التوقعات بنشوب حرب عالمية إثر النقاشات في الدول الغربية حول السماح لقوات كييف باستهداف العمق الروسي بصواريخها.

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "الغارديان" الأربعاء، بأن بريطانيا اتخذت قرارا بالسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "ستورم شادو" لقصف عمق روسيا، لكن لن يتم الإعلان عن ذلك رسميا في الأيام المقبلة.

وأشارت وسائل إعلام إلى أنه المتوقع أن يسمح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لأوكرانيا باستخدام صواريخ ATACMS الأمريكية لضرب روسيا أثناء زيارته التي يجريها الآن إلى كييف مع نظيره البريطاني ديفيد لامي.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "تايمز" نقلا عن مصادر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يسمح باستخدام صواريخ "أتاكمس" لضرب العمق الروسي لكنه لن يعترض على استخدام صواريخ "ستورم شادو" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فإن بايدن لن يعارض استخدام الصواريخ البريطانية والفرنسية لمهاجمة أهداف في عمق الأراضي الروسية إذا كانت لندن وباريس مهتمتين بمثل هذا التطور.

ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلقا على احتمال إصدار إذن غربي لنظام كييف بضرب بأسلحة بعيدة المدى عمق الأراضي الروسية، إنه هذا السيناريو، سيعني دخولا مباشرا للناتو في الصراع.

وشدد بوتين على أن المشاركة المباشرة للغرب في الأزمة الأوكرانية ستغير جوهر الصراع بشكل كبير وهذا سيعني أنهم في حالة حرب مع روسيا الاتحادية.