الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤
١٠:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الإسلامية في لبنان تقصف المقر الإحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل في موقع "عميعاد" بعشرات صواريخ الكاتيوشا

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :