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المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف دبابة "ميركافا" على طريق رويسات العلم زبدين

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

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