الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤
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6 شهداء بينهم 3 أطفال وامرأة وعدد من المصابين والمفقودين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في حي التفاح شرقي مدينة غزة

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

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