الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤
١٠:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاع المدني: انتشال 9 شهداء بينهم 4 أطفال و3 نساء وجاري البحث عن مفقودين بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا قرب مدرسة الشجاعية في حي التفاح

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :