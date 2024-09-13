الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤
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مصادر فلسطينية: 16 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٤ بتوقيت غرينتش

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