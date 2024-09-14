الولايات المتحدة: مستعدون للتفاوض مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض تطرق إلى نشر وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية الكورية صورا لقاعدة إنتاج المواد النووية للأسلحة النووية.

وزار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المنشأة النووية، كما زار معهد الأسلحة النووية.

وقال كيربي في تعليق على نشر الصور "لا يمكنني الخوض في تحليل البيانات الاستخباراتية بدرجة أو بأخرى. سأقول فقط إننا نواصل مراقبة تطور الطموحات النووية لكوريا الشمالية، وكذلك التكنولوجيا والبرنامج لتطوير الصواريخ الباليستية".

وأضاف كيربي: "نواصل التوضيح دبلوماسيا لبيونغ يانغ أننا مستعدون للجلوس إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة ومناقشة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

ودعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لزيادة إنتاج أجهزة الطرد المركزي اللازمة لتخصيب اليورانيوم.

وشدد على أن كوريا الشمالية تحتاج إلى القدرات "للضربة الوقائية" وتعزيز قدراتها الدفاعية باستمرار.

وحضر كيم جونغ أون كذلك تجارب راجمات الصواريخ الجديدة من عيار 600 ملم القادرة على إطلاق صواريخ نووية تكتيكية.