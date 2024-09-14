من هي جماعة 'أبناء جبل موريا' التي نشرت فيديو حرق الأقصى؟

العالم - فلسطين

ويوم أمس الأول، نشرت جماعة "أبناء جبل موريا" مقطعاً مصوراً قصيراً يظهر النيران تهب في المسجد الأقصى، وجاء في التعليق "قريباً في أيامنا هذه"، وبعبارة "النصر المطلق".

وقدم الخبير في شؤون مدينة القدس الباحث زياد ابحيص مجموعة من الإيضاحات على الفيديو، وضمنها الجهة التي تقف خلف نشر الفيديو.

وقال لـ "القدس العربي" إنها "منظمة استيطانية شبابية متطرفة، تعتبر نفسها وريثة لنهج الحاخام مائير كاهانا الذي اغتيل في 1990، وتكثر الاقتباس من مقولاته، وهي تنتمي للجيل الجديد من منظمات الهيكل المتطرفة".

وتنقسم منظمات الهيكل المتطرفة عموماً ـ وعددها بات يقارب 60 منظمة وهيئة – إلى مجموعتين على أساس الجيل والآراء السياسية: المؤسسات القديمة والتي تجتمع تحت مظلة "ائتلاف منظمات الهيكل"، وهي تتألف من الحاخامات القدامى والأكبر سناً مثل "معهد الهيكل" و"منظمة تاج الكهنة" و"منظمة إلعاد والسنهدرين الجديد"، وترى بضرورة التعاون مع شرطة الاحتلال، والتأثير البطيء في المجتمع والدولة للتأسيس لأجندة الإحلال الديني وتأسيس الهيكل مكان المسجد الأقصى، وتتحدث عن "التقاسم" أكثر مما تتحدث عن إزالة الأقصى من الوجود.

أما المجموعة الثانية، حسب ابحيص، فتتألف من المنظمات حديثة النشأة، وكوادرها أكثر شباباً وأكثر تطرفاً، وتأتلف تحت "ائتلاف الهيكل الثالث" الذي تشكل نهايات عام 2020، وتضم منظمة "جبل الهيكل في أيدينا" و"أبناء جبل موريا" و"عائدون إلى جبل الهيكل" وغيرها.

وترى هذه المنظمات في المجموعة الثانية، أن مقاربة الجيل السابق بطيئة ولا يمكن أن تصل للتغيير المطلوب، وبناء على ذلك تلجأ للضغط على شرطة الاحتلال وانتقاد إجراءاتها في الأقصى واتهامها بأنها "لا سامية"، وبأنها "تميز ضد اليهود" في الأقصى، وتعتقد بأن إيتمار بن غفير بات "يسارياً مدجناً"، ولا يقوم بما يكفي، وترى الفرصة سانحة اليوم لتأسيس الهيكل بالقوة.

وتنتمي "أبناء جبل موريا" إلى الجيل الجديد من منظمات الهيكل حيث نشرت هذا الفيديو لحريق واسع في الأقصى لأول مرة في يوم 13-8-2024 بالتزامن مع الذكرى العبرية المسماة "ذكرى خراب الهيكل" على اعتبار أن خراب الأقصى وتأسيس الهيكل هو الآتي بزعمهم، وأعادت نشره اليوم كذلك.

وأعادت هذه الجماعة نشر الفيديو مرتين يوم أمس الأول في إطار تحضيراتها لموسم الأعياد الطويل الذي سيمتد ما بين الخميس 3-10 وحتى الجمعة 25-10، والذي تخطط فيه جماعات الهيكل عموماً لأكبر عدوانٍ على المسجد الأقصى المبارك.

يذكر أنه في تاريخ 28-8-2024 في إطار تحضيراتها لموسم الأعياد نفسه، نشرت "جماعة أبناء جبل موريا" مقطعاً مصوراً لصاروخ حربي يقصف المسجد الأقصى ليقام الهيكل في مكانه.

ويعتبر أعضاء هذه الجماعة من أبرز من يؤدون طقوس الانبطاح "السجود الملحمي" الجماعي في المسجد الأقصى المبارك، ومن أبرز المحرضين على الشيخ عكرمة صبري.

وظهر خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، في مقطع مصور معلقا على الفيديو التحريضي حيث اعتبر أن "الفيديو يؤكد أطماع الجماعات الصهيونية، وهي أطماع قديمة جديدة لكن القائمين على الاعتداءات التي يتعرض لها الأقصى هم اليوم جزء من الحكومة الإسرائيلية، وهم يتوهمون أن الوقت قد حان للانقضاض على الأقصى لتنفيذ المخططات العدوانية بحق الأقصى".

وتابع في تعقيبه على الفيديو الذي صدر عن الجماعة المتطرفة التي تعتبر الأكثر تحريضا عليه: "اليهود سيستقبلون أعياداً لهم ويخططون لفرض واقع جديد من الصلوات التلمودية والانبطاح على الأرض واستخدام البوق والأعلام، إنهم يتوهمون أنهم هيمنوا على الأقصى المبارك".

ورأى أن هؤلاء "ينفذون اعتداءاتهم بحراسة مشددة من الأجهزة الأمنية الاحتلالية، فهم لا ينفذون اقتحاماتهم للأقصى من دون حراسة، في إشارة إلى أنهم معتدون وأن الأقصى ليس لهم".

وأدى آلاف المواطنين صلاة الجمعة امس في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.