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مصادر فلسطينية:صفارات الانذار تدوي في دوفيف بالجليل اثر رصد اطلاق صواريخ من لبنان

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

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