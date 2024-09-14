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تدشين ثالث اكبر مرصد في إيران بجنوب كرمان

تدشين ثالث اكبر مرصد في إيران بجنوب كرمان
السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

 اعلن المدير التنفيذي لشركة "بيشتازان جانباز"عن تدشين ثالث اكبر مرصد في ايران في منطقة ساردوئية التابعة لمدينة جيرفت جنوب محافظة كرمان الواقعة جنوب شرق البلاد.

العالم - ايران

يتبع ..

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