غوتيريش يرد على الاتهامات الإسرائيلية ضد الأونروا

العالم - فلسطين

وطالب غوتيريش الولايات المتحدة الأميركية “باتخاذ موقف أقوى لدفع إسرائيل لوقف حربها على قطاع غزة”.

وأعرب في مقابلة إعلامية، عن “فخره بكل الجهود التي بذلت من أجل إنقاذ الأونروا وإعادة ترسيخ مصداقيتها دوليا، مبديا سعادته باستئناف دول دعمها للوكالة بعدما كانت قد علقته مؤقتا”.

وشدد على أن “أونروا تبقى العمود الفقري للدعم الإنساني لشعب غزة”، مشيرا إلى أن “مجلس الأمن الدولي أخفق في وضع نهاية لأكثر الصراعات حدة اليوم في غزة والسودان وأوكرانيا”.

وأكد غوتيريش “ضرورة ممارسة ضغوط على واشنطن حتى تدفع تل أبيب لوقف الحرب والاعتراف بأنه يجب عدم تقويض حل الدولتين”.

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة قلقه من “السياسة الممنهجة لكثيرين بالحكومة الإسرائيلية لتقويض حل الدولتين عبر الاستيطان”..

ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت أن “الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني”، لكنه استدرك بالقول “نشهد إفلاتا من العقاب وخرقا مستمرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

ولليوم 343 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و 84 شهيدا، وإصابة 95 ألفا و 29 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.