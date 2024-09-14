استقالات القيادات العسكرية والاعتراف بحكم حماس لغزة

العالم - مع الحدث

ماذا يعني ترويج الجيش لإتمام مهمته في القطاع والانتهاء من رفح بهدف الضغط علی المستوی السياسي لابرام الصفقة فيما الخلافات تتصاعد بين نتنياهو وقادة الجيش بعد اصرارها علی بقاء اثنتين من الفرق في غزة؟

كيف يفهم كلام الحكومة للمحكمة العليا بأن حماس لاتزال تسيطر او تستطيع ممارسة صلاحية الحكم في القطاع؟

هل خطة تحويل شمال القطاع الی منطقة عسكرية تابعة كما طرحها رئيس مجلس الامن القومي السابق محكومة بالفشل؟

ما حقيقة المعلومات عن مشاورات بين لابيد وغانتس بهدف تشكيل حكومة لمدة 6 اشهر توصل لصفقة وتنهي حرب غزة؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من المتابع للشأن الاسرائيلي علي حيدر، والباحث بالشؤون الاسرائيلية فراس ياغي.