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مصادر فلسطينية:صفارات الانذار تدوي في صفد والجليل تحذيرا من اطلاق صواريخ

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

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