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مصادر فلسطينية: صفارات الانذار تدوي في صفد وطبريا شمال فلسطين المحتلة

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

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