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الصحة العالمية:عدد عمليات بتر الاطراف في غزة بفعل الحرب بلغ 4050 عملية

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

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