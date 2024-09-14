السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

صفارات الانذار تدوي في صفد وراموت نفتالي وديشون وعلماه وطبريا وتساحار وروش بينا وطوبا الزنغارية وكركوم وحتسور هجيليت ومحانايم وعمياد

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :