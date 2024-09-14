وضع القمر الاصطناعي الايراني "جمران 1" في مداره بنجاح

العالم - ايران

تجدر الإشارة إلى أن القمر الاصطناعي البحثي "جمران 1" تم تصميمه وبناؤه من قبل المجموعة الفضائية للصناعات الإلكترونية الإيرانية (صاايران) بالتعاون ومشاركة معهد أبحاث الفضاء الجوي وعدد من الشركات المبنية على المعرفة .

ويزن هذا القمر الاصطناعي حوالي 60 كم ومهمته الرئيسية هي اختبار أنظمة الأجهزة والبرمجيات لإثبات تكنولوجيا المناورة المدارية من حيث الارتفاع والطور.

ويعتبر تقييم النظام الفرعي للدفع بالغاز البارد في الأنظمة الفضائية وأداء الأنظمة الفرعية للملاحة والتحكم في الوضع بمثابة مهمة فرعية للقمر الاصطناعي جمران 1.

وتمكن حامل الاقمار "قائم 100" الذي يعمل بالوقود الصلب، والذي تم تصميمه وبناؤه من قبل خبراء القوة الجوفضائية في حرس الثورة الاسلامية، وفي مهمته المدارية الثانية من وضع القمر الاصطناعي "جمران 1" في مداره بنجاح.

ایران تنتظر 8 عمليات إطلاق فضائية

على الصعيد نفسه قال حسن سالارية رئيس منظمة الفضاء الايرانية ان لدينا 6 إلى 8 عمليات إطلاق محلية وأجنبية هذا العام.

واضاف : لدينا عمليتا إطلاق محليتان مهمتان في المستقبل، احداهما كتلة النقل المداري سامان -1 والآخر هو قمر اصطناعي للأبحاث.

وتابع صالارية قائلا : من المقرر إطلاق القمرين الاصطناعيين "فجر 3" و"ظفر 2" بمنصة إطلاق أجنبية في شهري ديسمبر واكتوبر 2024 .

كما سيتم إطلاق القمر الاصطناعي "بارس-2" قريباً ويعتبر هذا القمر الاصطناعي نسخة مطورة من القمر الاصطناعي "بارس-1".