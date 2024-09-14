اعفاء مدير شركة الخطوط الجوية العراقية من مهامه والسبب ..

العالم - العراق

وذكر بيان للمكتب أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية، لمتابعة وكشف أسباب الارتباك الذي حصل في رحلات الخطوط الجوية العراقية في الأيام الماضية، فقد أكملت اللجنة أعمالها ورفعت توصياتها إلى وزير النقل، ومن بينها التوصية بإعفاء المدير العام لشركة الخطوط الجوية العراقية من مهامه، وقد صادق الوزير على التوصيات."



وأضاف، أنه "وبهذه المناسبة، نجدد سابق توجيهات رئيس مجلس الوزراء للدوائر الخدمية، بوجوب تقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطن، وعدم التقاعس في أي مجال يمسّ المتطلبات العامة لعموم أبناء شعبنا العراقي، وتأكيد رئيس الوزراء على عدم التساهل إزاء أي تقصير أو إهمال، ينعكس بالسلب على سمعة باقي مؤسسات الدولة، التي تجتهد وتسابق الوقت والظروف من أجل الارتقاء بعملها وما تقدمه في مختلف المجالات".