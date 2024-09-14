السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شهيدان وعدد من الاصابات قصف مدفعي استهدف بيت حانون شمال قطاع غزة

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :