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ايران تطلق القمر الصناعي جمران 1 بواسطة حاملة الاقمار الصناعية قائم 100

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

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