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ايران تطلق القمر الصناعي جمران 1 بواسطة حاملة الاقمار الصناعية قائم 100 ووضعه في مدار يبلغ طوله 550 كيلو مترا

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

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