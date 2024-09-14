السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تظاهرات شعبية في تونس علی اعتاب الانتخابات الرئاسية

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

نفذت فعاليات حزبية ومدنية تونسية مسيرة شعبية في تونس بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات تحت شعار؛ كفى صمتاً، وذلك دفاعاً عن الحقوق السياسية للتونسيين قبل أقل من شهر على موعد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي. 

العالم - مراسلون

أولى التحركات الشعبية التي تنفذها الشبكة التونسية للحقوق والحريات، تنظيم مدني جديد يجمع أكثر من 9 أحزاب و 10 منظمات و جمعيات، تمكن من تحشيد الشارع المعارض دفاعا عن الحريات في تونس.

كفى صمتاً، شعار مركزي رفعه المتظاهرون في مسيرة جابت شوارع العاصمة تونس لتقف رمزيا أمام مقر المحكمة الإدارية في حركة مساندة لها أثر الجدل الذي خلفه رفض هيئة الانتخابات تنفيذ أحكام قضائية لصالح عدد من المترشحين المرفوضين.

وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، وسام الصغير لقناة العالم:"وقفنا امام المحکمة الادارية لنوصل هذه الرسالة بأن عدم الالتزام بقرارات المحکمة الادارية سيکون مهزلة في تاريخ تونس المعاصر فعدم تطبيق قرارات واحکام القضاء هو مؤشر يهدد القيم السياسية والامن العام.

المسيرة جمعت اطراف سياسية ذات توجهات فكرية وايديولوجية مختلفة بعضها كان مساندا لقرارات 25 جويلية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد سنة 2021.

حراك ملحوظ يتصاعد مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي. قليلة هي المحطات التي جمعت اغلب الطيف المعارض في تونس حيث يراد الی الشارع التونسي ان يتحول الی عنوان سياسي تنتظم في اطاره فعاليات معارضة قبل أقل من شهر علی موعد الانتخابات الرئاسية.

روابط ذات صلة

ابعاد المشهد الانتخابي في تونس والجزائر

تونس.. الإفراج عن مرشح للرئاسة بعد 24 ساعة من صدور بطاقة إيداع بالسجن في حقه

مشهد انتخابي على صفيح ساخن في تونس وتظاهرات مرتقبة