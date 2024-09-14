فيديو/حزب الله يدك مستوطنات وقواعد الاحتلال بعشرات الصواريخ

العالم – لبنان

ودعما لغزة وردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية اللبنانية وخصوصا في بلدة ‏الأحمدية، حيث ارتقى شهيد وأصيب أربعة آخرون، قصف حزب الله المقر الاحتياطي للفيلق ‏الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد بعشرات من صواريخ ‏الكاتيوشا.

‏واستهدف حزب الله كذلك دبابة ميركافا على طريق ‏رويسات العلم – زبدين بصاروخ موجه وأصابها بشكل مباشر، مما أدى إلى تدميرها واشتعال ‏النيران فيها.‏

ودوت صافرات الإنذار في كاحال جنوبي صفد وشتولا وغورنوت ودوفيف ويفتاح وطبريا في الجليل الغربي والأعلى والشرقي.

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