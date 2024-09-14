فيديو/حزب الله يدك مستوطنات وقواعد الاحتلال بعشرات الصواريخ

العالم – لبنان
ودعما لغزة وردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية اللبنانية وخصوصا في بلدة الأحمدية، حيث ارتقى شهيد وأصيب أربعة آخرون، قصف حزب الله المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد بعشرات من صواريخ الكاتيوشا.
واستهدف حزب الله كذلك دبابة ميركافا على طريق رويسات العلم – زبدين بصاروخ موجه وأصابها بشكل مباشر، مما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها.
ودوت صافرات الإنذار في كاحال جنوبي صفد وشتولا وغورنوت ودوفيف ويفتاح وطبريا في الجليل الغربي والأعلى والشرقي.
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