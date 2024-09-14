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حزب الله: قصفنا قاعدة ومقر اللواء المدفعي والصواريخ الدقيقة 282 ومخازن التسليح التابعة لها في يفتاح البفليط شمال غربي بحيرة طبريا بصوارخ الكاتيوشا

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

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