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القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء سلامي: الرد على إسرائيل سيتم بالتاكيد وفي الوقت المناسب

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

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