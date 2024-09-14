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صورة/زعيم كوريا الشمالية يقود سيارة تقل أمين عام مجلس الأمن الروسي!

صورة/زعيم كوريا الشمالية يقود سيارة تقل أمين عام مجلس الأمن الروسي!
السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

أجرى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، محادثات مع الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، الذي يقوم بزيارة لبيونغ يانغ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية كورية السبت.

العالم- اسيا والباسيفيك

وتظهر صورة الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو وهو يستقل سيارة يقودها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد زار كوريا الشمالية في يونيو (حزيران) حيث وقع اتفاقية دفاع مشترك مع بيونغ يانغ.

وأكدت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية حصول الاجتماع، قائلة أنه "كان هناك تبادل واسع للآراء حول قضايا تعميق الحوار الاستراتيجي بشكل مستمر بين البلدين وتعزيز التعاون للدفاع عن المصالح الأمنية المتبادلة".

وأضافت أن كيم "أكد على أن حكومة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية ستوسع التعاون والتنسيق مع روسيا على أساس المعاهدة الدفاعية بين البلدين".

وأورد مجلس الأمن الروسي أيضاً على موقعه الالكتروني أن اجتماع شويغو مع كيم يقدم مساهمة مهمة في تنفيذ المعاهدة.

ويرأس شويغو مجلس الأمن الروسي منذ تنحيه عن منصب وزير الدفاع في مايو (أيار).

وتربط موسكو علاقات تاريخية مع بيونغ يانغ.

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