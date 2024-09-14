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الدفاع المدني في غزة:5شهداء وعدد من الجرحى في قصف اسرائيلي على محيط مدرسة دار الارقم شمال غرب مدينة غزة

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

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