السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

القمر الصناعي جمران 1 الذي اطلق بواسطة حاملة الاقمار الصناعية قائم 100 واستقر في مدار يبلغ طوله 550 كيلو مترا يرسل اولى إشاراته

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :