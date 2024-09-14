الموت يغيب فنانة مصرية في نفس يوم مولدها

العالم- مصر

وأعلنت ابنة الفنانة المصرية، دينا سعد، وفاتها وكتبت عبر "فيسبوك": "لله ما أُخذ ولله ما أعطى... انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله"، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.

وتداول متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفارقة وفاة الفنانة في نفس يوم مولدها، 14 سبتمبر (أيلول).

وتخرجت الراحلة في المعهد العالي للفنون المسرحية - قسم التمثيل عام 1982، لتبدأ مسيرة فنية استمرت قرابة الـ40 عاماً. وبدأت رشدي مسيرتها الفنية عام 1979 مع الفنان عبد المنعم مدبولي في مسلسل "لا يا ابنتي العزيزة"، ولُقبت بـ"الحصان الأسود" في التسعينات بعد تقديم 6 أعمال عام 1996.

واشتهرت الفنانة الراحلة بدورها في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، بتقديم شخصية سنية ابنة عبد الغفور البرعي، وقد حقق مشهد زفافها في المسلسل انتشاراً بين محبي المسلسل الذي جسد بطولته الفنان الراحل نور الشريف.

وقالت رشدي، في تصريحات إعلامية، إن سبب نجاح مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" هو تجسيد العمل لرحلة صعود مواطن من الصفر وتكوين أسرة تحافظ على العادات والتقاليد المصرية.

وقدمت رشدي أدوراً في أكثر من 80 مسلسلاً تلفزيونياً، في عدة أعمال، أبرزها "بدون ذكر أسماء" و"الاختيار" و"نصيبي وقسمتك" و"أرابيسك"، كما شاركت في أفلام سينمائية مثل "أبناء وقتلة"، و"الثعالب".

وقالت رشدي، في تصريحات إعلامية سابقة، إنها توقفت عن العمل لمدة ثماني سنوات بسبب مرضها، وكانت تكتفي بالعمل في المسرح في ذلك الوقت.

ونعا رشدي عدد من الفنانين والفنانات عبر مواقع التواصل، وكتبت الفنانة المصرية شريهان: "في رحاب الله يا ناهد".

ووصفتها الفنانة السورية كندة علوش في نعيها عبر موقع "إنستغرام" بأنها "فنانة وإنسانة رقيقة وحساسة".

وسيتم تشييع جثمان الفنانة الراحلة عصر اليوم السبت من مسجد الكواكبي بمنطقة العجوزة بالقاهرة، وفق وسائل إعلام مصرية.