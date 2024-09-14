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وزارة الصحة بغزة:ننشد جميع المؤسسات الاممية والحقوقية الكشف عن مصير عشرات الكوادر الصحية الذين اختطفهم الاحتلال من المستشفيات

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

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