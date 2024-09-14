شاهد/ دبلوماسي أميركي يحذر دولًا عربية من نوايا 'إسرائيل' لاحتلالها

العالم - كيان الاحتلال

واضاف فريمان -في تصريحات صحفية، إن "إسرائيل" تسعى للسيطرة التدريجية على مساحة أكبر من الشرق الأوسط".

وأكد "في النهاية إسرائيل لديها هدف ليس فقط تفريغ فلسطين من الفلسطينيين، ولكن أيضا الهيمنة على منطقتها".

واشار الى أن هناك شارة عسكرية يرتديها بعض الأشخاص في قوات عسكرية إسرائيلية "تظهر إسرائيل الكبرى التي تشمل أجزاء من مصر وشمال السعودية وكل الأردن وسوريا ولبنان وحتى الفرات في العراق، أي أجزاء من العراق".

وأوضح الدبلوماسي الأميركي أنه" بالنسبة للصهاينة الدينيين، فهذه الأرض وعد الله بها اليهود".