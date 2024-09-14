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شاهد/ دبلوماسي أميركي يحذر دولًا عربية من نوايا 'إسرائيل' لاحتلالها

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

حذر شاس فريمان السفير الأميركي السابق في السعودية من المطامع التوسعية لـ للكيان الاسرائيلي، وقال إن "الأيديولوجية الدينية للمتشددين من اليهود توجب على إسرائيل التوسع خارج فلسطين لتهيمن على دول أخرى بالشرق الأوسط".

العالم - كيان الاحتلال

واضاف فريمان -في تصريحات صحفية، إن "إسرائيل" تسعى للسيطرة التدريجية على مساحة أكبر من الشرق الأوسط".

وأكد "في النهاية إسرائيل لديها هدف ليس فقط تفريغ فلسطين من الفلسطينيين، ولكن أيضا الهيمنة على منطقتها".

واشار الى أن هناك شارة عسكرية يرتديها بعض الأشخاص في قوات عسكرية إسرائيلية "تظهر إسرائيل الكبرى التي تشمل أجزاء من مصر وشمال السعودية وكل الأردن وسوريا ولبنان وحتى الفرات في العراق، أي أجزاء من العراق".

وأوضح الدبلوماسي الأميركي أنه" بالنسبة للصهاينة الدينيين، فهذه الأرض وعد الله بها اليهود".

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