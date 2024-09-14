مركز تعليمي يدرب الاطفال على العلوم الفضائية في مدينة اهواز

العالم _ مراسلون



هنا في هذا المركز الواقع في مدينة أهواز جنوب غرب إيران للتعليم المبكر لعلوم الفضاء والمجرات السماوية يمهد الطريق لإعداد رواد فضاء وعلماء الفلك.

وقال مدير مركز نجوم اهواز التعليمي أمير اميركيا لقناة العالم: ان مركزنا هو المركز الوحيد في محافظة خوزستان يعمل على تعليم وتدريب الاطفال على العلوم الفضائية والاقمار الصناعية والاستكشاف المبكر لهوايتهم. وقد حصل المركز على المرتبة الاولى في البلاد في مسابقات طلاب المدارس في العلوم الفضائية.

طرق عديدة يتبعها المركز لصقل مواهب الأطفال التي تنم عن استعداد كامل لديهم يأمل القائمون هنا على تنميتها واستثمارها.



حصل هولاء الأطفال على شهادات وأوسمة علمية من مراكز أجنبية من خلال تعليمهم هنا، شهادات كشفتْ عن قدراتهم واستعداداتهم العلمية التي يحاولون تنميتها وتطويرها.

"اذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم"، هدف وضعه هؤلاء الاطفال نصب اعينهم ليحققوا بهم حلم مستقبلهم وهم يغوصون في بحر الفضاء وكواكبه وعالمه الغريب من بعيد، الا انهم يعيشون تجاربه من قريب ومن يعلم فقد يكون البعيد هذا قريبا في يوم ما يسكنه البشر.