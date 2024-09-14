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إيران تستضيف الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي

إيران تستضيف الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي
السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

 أعلن رئيس نادي الباحثین الشباب عن استضافة إيران هذا العام لأولمبياد علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي (مزيج من نظرية الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي)و ستكون أيضاً مسؤولة عن تصميم الأسئلة وتصحيح الإجابات.

العالم - ايران

وقال سيد "رضا حسيني" في مؤتمر صحفي اليوم السبت: شاركنا هذا العام في الأولمبياد العالمي السادس في الأحياء والكمبيوتر والرياضيات والفيزياء وعلم الفلك والفيزياء الفلكية والكيمياء الذي أقره المجلس الأعلى للتعليم.

وأضاف: في الأولمبيادات الخمس الرئيسية لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والكيمياء والرياضيات والأحياء والكمبيوتر، تمكنا من الحصول على المركز الثالث على مستوى العالم .

وتابع رئيس نادي الباحثین الشباب قائلا أننا تمكنا من الفوز بالمركز الأول في أولمبياد الفلك:دشتي هي الطالبة الوحيدة التي فازت بالميدالية الذهبية في الأولمبياد العالمي لعلم الفلك.

یتبع...

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