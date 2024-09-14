إيران تستضيف الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي

العالم - ايران

وقال سيد "رضا حسيني" في مؤتمر صحفي اليوم السبت: شاركنا هذا العام في الأولمبياد العالمي السادس في الأحياء والكمبيوتر والرياضيات والفيزياء وعلم الفلك والفيزياء الفلكية والكيمياء الذي أقره المجلس الأعلى للتعليم.

وأضاف: في الأولمبيادات الخمس الرئيسية لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والكيمياء والرياضيات والأحياء والكمبيوتر، تمكنا من الحصول على المركز الثالث على مستوى العالم .

وتابع رئيس نادي الباحثین الشباب قائلا أننا تمكنا من الفوز بالمركز الأول في أولمبياد الفلك:دشتي هي الطالبة الوحيدة التي فازت بالميدالية الذهبية في الأولمبياد العالمي لعلم الفلك.

یتبع...