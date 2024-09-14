جريمة اسرائيلية لمنع الفلسطينيين من استخراج الماء من الآبار

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من مدينة غزة ان طائرات الاحتلال الحربية نفذت غارات عنيفة بحزام ناري على منازل مدنية ونقطة لإنتاج السولار الصناعي في منطقة قريبة من حي الشيخ رضوان شمال غزة، مخلّفةً عدداً من الإصابات والشهداء نتيجة الاستهداف.

وأکد مراسل العالم ان الشقة المستهدفة کانت عبارة عن 5 طوابق، دمرتها طائرات الاحتلال بالکامل وکانت مأهولة بالسکان عند استهدافها.

واوضح أحد الشهود العيان لقناة العالم ان المکان المستهدف يقع خلف مدرسة في منطقة کان قد أعلنها الاحتلال منطقة آمنة.

وأضاف الشاهد ان مصنع السولار، کان يستخدم فقط لانتاج سولار من أجل استخراج المياه من الابار ولايملک أي طابع عسکري.

وبيّن مراسل العالم ان السولار المصنع في هذه المنطقة کان يستخدم لتشغيل سيارات الاسعاف والدفاع المدني.