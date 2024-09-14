شاهد.. حزب الله يستهدف مواقع لجيش الاحتلال بصليات مكثفة من الصواريخ

العالم _ خاص بالعالم

وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية فان صافرات الإنذار دوت في العديد من مناطق الشمال الفلسطيني وبقيت تدوي لفترات طويلة محذرةً من سقوط صواريخ ومسيّرات.

حزب الله بدء قصفه ليلا تأكيدا على دعم غزة ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية اللبنانية وخصوصاً بلدة ‏الأحمدية، حيث ارتقى شهيد وأصيب 7 مدنيين آخرين، فاستهدف الحزب المقر الاحتياطي للفيلق ‏الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد قرب طبريا بعشرات من صواريخ ‏الكاتيوشا ‏واستهدف دبابة ميركافا على طريق ‏رويسات العلم – زبدين بصاروخ موجّه وأصابها بشكل مباشر، مما أدى إلى تدميرها واشتعال ‏النيران فيها.‏

كما اعلن حزب الله قصف قاعدة ومقر اللواء المدفعي والصواريخ ‏الدقيقة 282 ومخازن التسليح والطوارئ التابعة لها في يفتاح إليفليط شمال غربي بحيرة طبريا ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا. ردا على الاستهداف الاسرائيلي لبلدة كفررمان الجنوبي اللبنانية.

ووصلت عشرات الصواريخ الى جنوب وشرق صفد الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود اللبنانية وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انفجارات عنيفة هزت الجليل الأعلى ووصل صداها إلى طبريا. وقالت قناة الثانية عشرة العبرية ان عددا من الصواريخ سقطت في قاعدة عميعاد شمال غرب بحيرة طبريا وتبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية حوالي 19 كلم .

وافادت مصادر عبرية بدوي صافرات الإنذار في كاحال جنوبي صفد وشتولا وغورنوت ودوفيف وافيفيم ويفتاح وطبريا في الجليل الغربي والأعلى والشرقي.

في الاطار قالت صحيفة 'إسرائيل اليوم' العبرية العديد من المناطق في الجليل التي لم يتم اخلاؤها من قبل تعرضت بحسب تعبيرها، لقصف مكثف بعشرات الصواريخ.

بدوره قال المتحدث باسم جيش الاحتلال ان 55 صاروخًا اطلق من لبنان تجاه الجليل الأعلى منذ ساعات الصباح الاولى.