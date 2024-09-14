السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤
١١:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة اللبنانية تقصف بالصواريخ مرابض مدفعية الإحتلال في الزاعورة

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :