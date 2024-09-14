سلامي: إطلاق "جمران 1" بنجاح يعكس تصميم إيران على مواجهة العقوبات الدولية

العالم - ايران

واعرب اللواء سلامي في رسالة له عن فخره واعتزازه بالنجاح البارز والمشرف في إطلاق القمر الصناعي البحثي "جمران 1" ووضعه في مدار 550 كم، وذلك بفضل جهود مشتركة لمجموعة الصناعات الإلكترونية الإيرانية الفضائية بالتعاون مع معهد أبحاث الجو والفضاء والشركات القائمة على المعرفة.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس تصميم إيران والإيرانيين على تحقيق التقدم في مجالات التكنولوجيا الناشئة والمتفوقة، في ظل التحديات التي تفرضها القوى العالمية. كما أشار إلى أن هذا النجاح قد جلب الفرح والسعادة للرفاق والزملاء في الحرس الثوري.

ووصف اللواء سلامي هذا الإنجاز كأحد تجليات التعاون بين الحكومة والحرس الثوري، الذي ساهم في خلق حدث وطني مشرف. وأكد أن أبناء وعلماء إيران لم يغفلوا عن مواجهة العقوبات الدولية الظالمة، بل ظلوا عازمين وصامدين في ميدان الجهاد، ساعين لتحقيق شموخ الشعب والوطن الإسلامي وخلق مشاهد عظيمة لتقدم البلاد تحت التوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية.