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وزير الخارجية الايراني ردا على اجراءات الحظر الجديدة: مستعدون للحوار لكن ليس تحت التهديد والضغوط

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

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